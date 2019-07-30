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Регион 30.07.2019 17:35

Иранские военные прибывают в Москву на Армейские игры

Более 100 иранских военнослужащих прибыли в Москву для участия в Армейских международных играх "АрМИ-2019".

В этом году в одном из конкурсов примут участие и военные из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщили во вторник иранские СМИ.

Пятые Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа на территории десяти стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.

В этом году международный конкурс "Дорожный патруль" среди команд военных автомобильных инспекций впервые пройдет на территории Ирана в городе Паранде. В нем примут участие команды из Армении, Ирана, России и Узбекистана.

В состязаниях будут участвовать свыше 300 иранских военных, в том числе из КСИР, отмечают иранские СМИ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]