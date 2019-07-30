Иранские военные прибывают в Москву на Армейские игры

Более 100 иранских военнослужащих прибыли в Москву для участия в Армейских международных играх "АрМИ-2019".
В этом году в одном из конкурсов примут участие и военные из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщили во вторник иранские СМИ.
Пятые Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа на территории десяти стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.
В этом году международный конкурс "Дорожный патруль" среди команд военных автомобильных инспекций впервые пройдет на территории Ирана в городе Паранде. В нем примут участие команды из Армении, Ирана, России и Узбекистана.
В состязаниях будут участвовать свыше 300 иранских военных, в том числе из КСИР, отмечают иранские СМИ.
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