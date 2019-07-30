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Дальнее зарубежье 30.07.2019 17:50

Израиль 28 июля совершил налет на иранский ракетный склад возле Багдада - газета

Израильская авиация в минувшее воскресенье нанесла удар по базе "Ашраф" в окрестностях Багдада, где были складированы иранские баллистические ракеты и размещены советники, сообщает во вторник газета "аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на западные дипломатические источники.

По данным источников, целью налета, в частности, стали ракеты, недавно доставленные из Ирана в Ирак.

Эта база находится в 40 км к северо-востоку от Багдада и в 80 км от границы с Ираном.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль "никогда не допустит, чтобы у Ирана были военные базы близ границ Израиля".

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у Ирана не было ядерного оружия", - отметил израильский премьер.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАК, БАЗА, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]