Израиль 28 июля совершил налет на иранский ракетный склад возле Багдада - газета

Израильская авиация в минувшее воскресенье нанесла удар по базе "Ашраф" в окрестностях Багдада, где были складированы иранские баллистические ракеты и размещены советники, сообщает во вторник газета "аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на западные дипломатические источники.

По данным источников, целью налета, в частности, стали ракеты, недавно доставленные из Ирана в Ирак.

Эта база находится в 40 км к северо-востоку от Багдада и в 80 км от границы с Ираном.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль "никогда не допустит, чтобы у Ирана были военные базы близ границ Израиля".

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у Ирана не было ядерного оружия", - отметил израильский премьер.