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СНГ 30.07.2019 18:03

Зеленский обсудит с депутатами парламента вопрос о будущем премьере - глава офиса

Вопрос назначения премьер-министра Украины зависит и от формата будущей коалиции в Верховной Раде IX созыва, заявляет глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Кандидатуры премьер-министра президенту вносит коалиция (парламентских - ИФ) фракций. Если будет создана коалиция фракций - это одна система координат, тогда должно быть коалиционное соглашение, должны быть прописаны инициаторы решений, противовесы, коалиционный совет, который обсуждает те или иные, в том числе кадровые вопросы. Если это будет монофракция - другой вопрос", - сказал Богдан на брифинге во вторник в Офисе президента.

При этом он добавил, что в любой ситуации претендент на должность премьер-министра должен провести встречу с депутатским корпусом. "Это не будет исключительно решением президента, хотя очень большая часть ответственности ложится именно на него", - сказал глава ОП.

Согласно ст.106 Конституции президент Украины вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представление о назначении премьер-министра.

По результатам обработки Центральной избирательной комиссии протоколов окружных избирательных комиссий после внеочередных парламентских выборов, партия "Слуга народа" может получить 254 депутатских места из 424 в Верховной Раде IX созыва и получает возможность самостоятельно сформировать правительство.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]