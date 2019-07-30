Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8933 RUR   0.0268 GBR   2.062 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.07.2019 14:28

Иранские моряки госпитализированы в Астрахани с острой кишечной инфекцией - Роспотребнадзор

Члены экипажа иранского судна были госпитализированы с острой кишечной инфекцией в стационар Астрахани, на борту проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает Роспотребнадзор.

"Управление Роспотребнадзора по Астраханской области информирует, что 30.07.2019 среди членов экипажа судна "Тина" под флагом Исламской Республики Иран, находящегося у причала Центральный грузовой порт г.Астрахани зарегистрирована заболеваемость острой кишечной инфекцией. Пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора во вторник.

В нем отмечается, что "в очаге проводится регламентированный комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что госпитализированы 10 из 14 моряков, прибывших в порт Астрахани. Состояние пациентов оценивалось Минздравом региона как легкой и средней степени тяжести.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МОРЯКИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Иран и РФ проведут военно-морские учения в Индийском океане, заявляют в Тегеране Участники встречи в Вене привержены СВПД, заявляет российский дипломат В Кремле подтверждают подготовку саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в середине августа в Турции Саммит Азербайджана, России, Ирана планируется на 14 августа - вице-спикер Совета Федерации Россия заинтересована в равноправном участии Ирана на нефтяном рынке - Новак Эрдоган заявил о планах провести в начале июля саммит Турции, РФ и Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]