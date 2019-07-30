Иранские моряки госпитализированы в Астрахани с острой кишечной инфекцией - Роспотребнадзор

Члены экипажа иранского судна были госпитализированы с острой кишечной инфекцией в стационар Астрахани, на борту проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает Роспотребнадзор.

"Управление Роспотребнадзора по Астраханской области информирует, что 30.07.2019 среди членов экипажа судна "Тина" под флагом Исламской Республики Иран, находящегося у причала Центральный грузовой порт г.Астрахани зарегистрирована заболеваемость острой кишечной инфекцией. Пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора во вторник.

В нем отмечается, что "в очаге проводится регламентированный комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что госпитализированы 10 из 14 моряков, прибывших в порт Астрахани. Состояние пациентов оценивалось Минздравом региона как легкой и средней степени тяжести.