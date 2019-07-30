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Инфраструктура и тендеры 30.07.2019 14:51

ЖКХ Наримановского района Баку направит около 130 тыс. манатов на благоустройство

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Наримановского района Баку направит около 130 тыс. манатов на работы по благоустройству.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ЖКХ заключило контракт с ООО «Inpeks.N» на выполнение указанных работ.

Стоимость договора составляет 127 тыс. 56,55 манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: БАКУ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]