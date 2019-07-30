ЖКХ Наримановского района Баку направит около 130 тыс. манатов на благоустройство

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Наримановского района Баку направит около 130 тыс. манатов на работы по благоустройству.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ЖКХ заключило контракт с ООО «Inpeks.N» на выполнение указанных работ.

Стоимость договора составляет 127 тыс. 56,55 манатов.

Н.Аббасова