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Бизнес и законодательство 30.07.2019 18:23

Huawei увеличила выручку в I полугодии, несмотря на давление США

Китайская Huawei Technologies Co. отчиталась о росте выручки первом полугодии на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, несмотря на ограничения со стороны США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка Huawei за отчетный период достигла 401,3 млрд юаней ($58,3 млрд), при этом потребительский бизнес компании, который включает в том числе смартфоны, продемонстрировал устойчивый рост.

Huawei увеличила поставки смартфонов в первом полугодии на 24% в годовом выражении, до 118 млн единиц.

Маржа прибыли компании составила 8,7%, отмечается в пресс-релизе.

"С учетом основы, которую мы заложили в первой половине года, наши показатели продолжают расти, даже несмотря на включение компании в "черный список", - заявил председатель правления Huawei Лян Хуа.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне заявил, что, по прогнозам, в течение двух лет компания может сократить продажи на $30 млрд из-за ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих его фирме.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]