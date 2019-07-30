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Планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии направлены на усиление сдерживания Китая

Расширение американской военной инфраструктуры на австралийской территории позволит Вашингтону усилить систему военного сдерживания Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Американцы проводят политику стратегического окружения Китая. Не случайно появилось единое индо-тихоокеанское командование США. В Вашингтоне понимают, что использование инфраструктуры своих союзников Японии и Южной Кореи недостаточно. Поэтому пытаются вовлечь Индию в систему направленных против Пекина стратегических альянсов. И, конечно, Австралия, связанная с американцами стратегическим альянсом в рамках блока АНЗЮС (ANZUS Security Treaty - военный блок США, Австралии и Новой Зеландии), играет здесь очень большую роль", - сказал Батюк во вторник "Интерфаксу".

По оценке эксперта, США, расширяя свое военное присутствие в Австралии, получат больше возможностей для демонстрации силы в районах спорных территорий в Южно-Китайском море, где Пекин ведет активное военное строительство.

"США уже располагают на территории Австралии базами. На одной из них, в районе порта Дарвин, развернута бригада морской пехоты. Вполне возможно, что там появятся и другие американские военные объекты. В непосредственной близости от Австралии, в районе Южно-Китайского моря имеются спорные территории, где Китай ведет активное военное строительство. Это вызывает озабоченность и у США, и у некоторых их союзников, и даже ряда нейтральных стран региона. В этом ключе действия американцев выглядят вполне логичными", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, активность США в реализации своих планов по военному сдерживанию Китая в регионе будет встречать ответную реакцию Пекина. "В Китае внимательно следят за этими действиями американцев. Пекин и ранее выражал серьезную озабоченность по поводу развертывания американских военных баз на австралийской территории. Полагаю, и нынешние действия США не останутся без внимания со стороны КНР", - сказал Батюк.

Планы расширения военной инфраструктуры в Австралии вписываются в программные документы США, касающиеся военно-стратегических вопросов на среднесрочную перспективу, отмечает эксперт.

"Это сейчас одно из основных их стратегических направлений. В Стратегии национальной безопасности, утвержденной Трампом в 2017 году, и в Военной стратегии США, утвержденной в прошлом году, а также в Тихоокеанской стратегии, которая появилась буквально несколько недель назад, именно Китай рассматривается в качестве главного геостратегического противника американцев. Россия, по мнению военно-политической элиты США, столь серьезной угрозы не представляет", - сказал Батюк.

Пентагон планирует расширить военную инфраструктуру в Австралии после того, как Конгресс одобрит выделение ВМС США средств в размере $211,5 млн, заявила британскому телеканалу Sky News глава МИД Австралии Марис Пейн.

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Тэги: РОССИЯ, США, КИТАЙ, СДЕРЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]