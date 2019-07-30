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Регион 30.07.2019 19:02

Для Грузии важно сохранение грузинско-российского диалога в рамках встреч в Праге - Абашидзе

Грузии необходимо сохранить диалог с Россией в рамках "пражского формата", заявил во вторник спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Канал коммуникации с Россией обязательно должен быть сохранен, тем более что у нас нет с Россией дипломатических отношений. У нас есть Женевский переговорный процесс и двусторонний диалог с Россией, так называемый "пражский формат", на котором рассматриваются экономические, торговые и гуманитарные отношения. В этом формате достигнуты весомые результаты. С 2012 года Грузия вывела на российский рынок экспортной продукции на 1 млрд 600 млн долларов", - сказал журналистам Абашидзе.

Вместе с тем грузинский дипломат попросил не торопить события, комментируя сообщения о том, что замглавы МИД РФ Григория Карасина в рамках "пражского формата" российско-грузинского диалога может сменить объявленный при президенте Михаиле Саакашвили персоной нон грата в Грузии российский дипломат Иван Волынкин.

"Как только у нас появиться официальная информация, кто сменит господина Карасина, мы обязательно сделаем свой комментарий", - сказал Абашидзе.

Вместе с тем представители грузинской оппозиции выступают за отказ Тбилиси от "пражского формата" переговоров с Москвой.

"Недопустимость этого формата в первую очередь заключается в том, что в его рамках Грузия без своих партнеров ведет переговоры напрямую с Россией и практически никто не знает о чем идет речь на этих переговорах. Смена же Карасина на дипломата, которого выдворили из Грузии, объявив его персоной нон грата, говорит о невозможности продолжения этого переговорного процесса", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Зураб Чиаберашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ, АБАШИДЗЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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