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Происшествия 30.07.2019 19:21

Более 60 человек арестованы в Москве за участие в несанкционированной акции 27 июля

Столичные суды рассмотрели более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля, под арест отправлены свыше 60 человек.

"К настоящему времени в судах было зарегистрировано 278 административных материалов. По 61 из них судов вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста, еще по 161 материалу суд назначил наказание в виде административного штрафа", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Таким образом, на рассмотрении столичных судей остается еще порядка 55 административных материалов.

Отвечая на вопрос агентства, Солопова пояснила, что среди привлеченных к наказаниям лиц достаточно большое число приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.

Почти все правонарушители привлечены к ответственности по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка правил проведения митинга).

В субботу 27 июля в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов

в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.

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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, СУДЫ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]