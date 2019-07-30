Более 60 человек арестованы в Москве за участие в несанкционированной акции 27 июля

Столичные суды рассмотрели более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля, под арест отправлены свыше 60 человек.
"К настоящему времени в судах было зарегистрировано 278 административных материалов. По 61 из них судов вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста, еще по 161 материалу суд назначил наказание в виде административного штрафа", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Таким образом, на рассмотрении столичных судей остается еще порядка 55 административных материалов.
Отвечая на вопрос агентства, Солопова пояснила, что среди привлеченных к наказаниям лиц достаточно большое число приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.
Почти все правонарушители привлечены к ответственности по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка правил проведения митинга).
В субботу 27 июля в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов
в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
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