ЕБРР выделит Банку Грузии кредит на $9,5 млн для финансирования малого и среднего бизнеса

Банк Грузии, один из крупнейших коммерческих банков страны, привлек в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере 28 млн лари ($9,5 млн по текущему курсу - ИФ), говорится в сообщении грузинского банка.

"Кредит предоставляется в национальной валюте сроком на 5 лет и будет направлен на финансирование микро-, малых и средних предприятий (ММСП) с целью поддержки их соответствия требованиям об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), что является частью соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом", - говорится в пресс-релизе.

При этом отмечается, что ЕБРР получил эти средства в местной валюте путем частного размещения облигаций, номинированных в лари, которое было организовано Galt & Taggart, дочерней брокерской компанией Банка Грузии, для облегчения кредитования клиентов банка исключительно в лари.

"Это уже второй кредит, выделяемый ЕБРР в лари, после успешного осуществления запущенной в 2016 году нашей первой программы с двумя траншами в местной валюте", - приводятся в сообщении слова генерального директора Банка Грузии Арчила Гачечиладзе.

Как сообщалось, в мае 2016 года ЕБРР предоставил Банку Грузии кредит на $100 млн для кредитования малого и среднего бизнеса в национальной валюте.

На 1 апреля 2019 года активы Банка Грузии составляли $5 млрд 33,6 млн, или 35,1% совокупных активов банковского сектора страны. Основным акционером Банка Грузии в настоящее время является АО "BGEO Group", владеющее 79,75% его акций. АО было учреждено в мае 2015 года в процессе реорганизации банка его акционером Bank of Georgia Holdings Plc. 19,8% акций Банка Грузии принадлежит АО "Georgia Capital", созданному в рамках объявленной BGEO Group в июле 2017 года новой стратегии, предусматривавшей разделение бизнеса группы на банковский и инвестиционный.

ЕБРР является одним из крупнейших международных кредиторов и инвесторов Грузии. С начала работы в Грузии в 1991 году банк выделил республике более 3,2 млрд евро на финансирование 205 проектов в разных секторах экономики.

Официальный курс на 30 июля - 2,9346 лари/$1.