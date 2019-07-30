Военный корабль Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в Кубке моря - 2019

Ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» Военно-морских сил Казахстана прибыл в Бакинскую бухту для участия в конкурсе «Кубок моря-2019», которые состоятся в рамках Армейских международных игр (АМИ-2019).

«В Баку прибыл ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» ВМС Казахстана для участия в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Накануне иранские СМИ сообщили об отправке в Азербайджан эскадры из двух ракетных крейсеров "Пейкан" и "Джушан" северного Военно-морского флота Ирана.

«Кубок моря-2019» пройдет 3-17 августа в территориальных водах Азербайджана.

По итогам конкурса «Кубок моря-2018», первое место заняли военные моряки РФ, второе – Казахстана, третье – Ирана и Азербайджана.

Ф.Исазаде