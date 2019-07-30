Военный корабль Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в Кубке моря - 2019

Ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» Военно-морских сил Казахстана прибыл в Бакинскую бухту для участия в конкурсе «Кубок моря-2019», которые состоятся в рамках Армейских международных игр (АМИ-2019).
«В Баку прибыл ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» ВМС Казахстана для участия в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Накануне иранские СМИ сообщили об отправке в Азербайджан эскадры из двух ракетных крейсеров "Пейкан" и "Джушан" северного Военно-морского флота Ирана.
«Кубок моря-2019» пройдет 3-17 августа в территориальных водах Азербайджана.
По итогам конкурса «Кубок моря-2018», первое место заняли военные моряки РФ, второе – Казахстана, третье – Ирана и Азербайджана.
Ф.Исазаде
Азербайджанские военнослужащие примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж» в Беларуси
Коста-Рика с 1 августа закрывает посольство в Азербайджане
Тегеран благодарит Баку за спасение иранских моряков на Каспии - посольство
Huawei увеличила выручку в I полугодии, несмотря на давление США
Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card
Прибыль BP практически не изменилась во II квартале, добыча выросла на 4%
Азербайджанские спортсмены-чемпионы «EYOF Baku-2019» получат призовые в размере около $6 тыс.
Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены
Экс-полузащитник сборной России Самедов уходит из большого футбола
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
Nar наградил студентов особо отличившихся в сфере связи
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору