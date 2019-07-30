Трамп: Китай затягивает торговые переговоры и надеется на победу слабого кандидата на выборах США 2020 года

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил КНР в затягивании торговых переговоров в ожидании результатов президентских выборов в США 2020 года и заявил, что в случае его переизбрания на этих выборах позиция Вашингтона станет жестче.
"Моя команда сейчас ведет с ними переговоры, но они всегда под конец меняют соглашение ради собственной выгоды. Они, наверное, ждут наших выборов, чтобы понять, получим ли мы одного из ничтожеств Демократической партии сонного Джо (бывший вице-президент Джо Байден - ИФ). Тогда они смогут заключить колоссальную сделку, как в предыдущие 30 лет, и продолжат обдирать США, даже больше и лучше, чем даже раньше", - написал Трамп на странице в Twitter.
"Проблема с ними - это выжидание; однако если и когда я выиграю, то соглашение, которое они получат, будет гораздо жестче, чем то, о котором идут переговоры сейчас... или сделки не будет. У нас все карты на руках, у предыдущих наших лидеров никогда так не было!" - подчеркнул Трамп.
При этом он вновь посетовал, что Китай, несмотря на договоренности с США, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию. Однако, согласно утверждениям Трампа, у Китая "очень плохо дела", а экономика США "стала куда больше, чем китайская экономика".
Китайско-американские переговоры по торговым разногласиям завершились в Вашингтоне в мае текущего года без конкретного результата. Вашингтон возложил ответственность за это на Китай, который, якобы, хотел внести изменения в практически готовое соглашение.
На встрече лидеров государств G20 в Осаке Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении переговорного процесса.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 18 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военнослужащие примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж» в Беларуси
Правительство Украины обнародовало постановление о расширении спецпошлин на сжиженный газ из РФ
Акционеры МЦОУ в августе рассмотрят проект контракта по вывозу в 2019г. уранового сырья с Украины
Eni продает 20% в шельфовом проекте в Индонезии компании Neptune Energy
Три туриста из Азербайджана госпитализированы в Батуми с ранениями после драки
"Протон-М" для запуска телекоммуникационных спутников Eutelsat 5 West B и MEV 1 доставлен на Байконур
Более 60 человек арестованы в Москве за участие в несанкционированной акции 27 июля
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
Nar наградил студентов особо отличившихся в сфере связи
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору