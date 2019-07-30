Трамп: Китай затягивает торговые переговоры и надеется на победу слабого кандидата на выборах США 2020 года

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил КНР в затягивании торговых переговоров в ожидании результатов президентских выборов в США 2020 года и заявил, что в случае его переизбрания на этих выборах позиция Вашингтона станет жестче.

"Моя команда сейчас ведет с ними переговоры, но они всегда под конец меняют соглашение ради собственной выгоды. Они, наверное, ждут наших выборов, чтобы понять, получим ли мы одного из ничтожеств Демократической партии сонного Джо (бывший вице-президент Джо Байден - ИФ). Тогда они смогут заключить колоссальную сделку, как в предыдущие 30 лет, и продолжат обдирать США, даже больше и лучше, чем даже раньше", - написал Трамп на странице в Twitter.

"Проблема с ними - это выжидание; однако если и когда я выиграю, то соглашение, которое они получат, будет гораздо жестче, чем то, о котором идут переговоры сейчас... или сделки не будет. У нас все карты на руках, у предыдущих наших лидеров никогда так не было!" - подчеркнул Трамп.

При этом он вновь посетовал, что Китай, несмотря на договоренности с США, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию. Однако, согласно утверждениям Трампа, у Китая "очень плохо дела", а экономика США "стала куда больше, чем китайская экономика".

Китайско-американские переговоры по торговым разногласиям завершились в Вашингтоне в мае текущего года без конкретного результата. Вашингтон возложил ответственность за это на Китай, который, якобы, хотел внести изменения в практически готовое соглашение.

На встрече лидеров государств G20 в Осаке Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении переговорного процесса.