ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку

ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для держателей карт платежной системы Mastercard. Согласно условиям акции, клиенты, совершившие более 3 безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манат получат шанс стать обладателем ценных призов. Так, победителями станут три клиента, совершившие наибольшее количество платежей и получат в подарок авиабилет по направлению Баку-Москва-Баку (или Баку-Санкт-Петербург-Баку), ужин в ресторане, а также годовой абонемент на услугу Юрист-онлайн (или друга услуга банка до суммы 125 манат) соответственно.

Безналичные операции можно совершать как на территории Азербайджана, так и за рубежом, в торговых точках и посредством электронной коммерции. Операции по снятию наличных средств, по любым видам карточных переводов, оплате кредитов и возвратные операции учитываться при подсчете не будут.

Акция действительна до 18 сентября 2019 года. Победители будут определены в течение 10 рабочих дней после завершения акции.