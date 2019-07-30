ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку

ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для держателей карт платежной системы Mastercard. Согласно условиям акции, клиенты, совершившие более 3 безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манат получат шанс стать обладателем ценных призов. Так, победителями станут три клиента, совершившие наибольшее количество платежей и получат в подарок авиабилет по направлению Баку-Москва-Баку (или Баку-Санкт-Петербург-Баку), ужин в ресторане, а также годовой абонемент на услугу Юрист-онлайн (или друга услуга банка до суммы 125 манат) соответственно.
Безналичные операции можно совершать как на территории Азербайджана, так и за рубежом, в торговых точках и посредством электронной коммерции. Операции по снятию наличных средств, по любым видам карточных переводов, оплате кредитов и возвратные операции учитываться при подсчете не будут.
Акция действительна до 18 сентября 2019 года. Победители будут определены в течение 10 рабочих дней после завершения акции.
Азербайджанские военнослужащие примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж» в Беларуси
Коста-Рика с 1 августа закрывает посольство в Азербайджане
Тегеран благодарит Баку за спасение иранских моряков на Каспии - посольство
Huawei увеличила выручку в I полугодии, несмотря на давление США
Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card
Прибыль BP практически не изменилась во II квартале, добыча выросла на 4%
Азербайджанские спортсмены-чемпионы «EYOF Baku-2019» получат призовые в размере около $6 тыс.
Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены
Экс-полузащитник сборной России Самедов уходит из большого футбола
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
Зеленский обсудит с депутатами парламента вопрос о будущем премьере - глава офиса
Грузинский лари продолжает падение на фоне снижения турпотока - глава Нацбанка
Израиль 28 июля совершил налет на иранский ракетный склад возле Багдада - газета
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору