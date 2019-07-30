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30.07.2019 15:54

ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку

ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для держателей карт платежной системы Mastercard. Согласно условиям акции, клиенты, совершившие более 3 безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манат получат шанс стать обладателем ценных призов. Так, победителями станут три клиента, совершившие наибольшее количество платежей и получат в подарок авиабилет по направлению Баку-Москва-Баку (или Баку-Санкт-Петербург-Баку), ужин в ресторане, а также годовой абонемент на услугу Юрист-онлайн (или друга услуга банка до суммы 125 манат) соответственно.

Безналичные операции можно совершать как на территории Азербайджана, так и за рубежом, в торговых точках и посредством электронной коммерции. Операции по снятию наличных средств, по любым видам карточных переводов, оплате кредитов и возвратные операции учитываться при подсчете не будут.

Акция действительна до 18 сентября 2019 года. Победители будут определены в течение 10 рабочих дней после завершения акции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]