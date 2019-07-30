Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8933 RUR   0.0268 GBR   2.062 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.07.2019 16:05

США обратились к Германии с предложением обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Соединенные Штаты направили предложение Германии присоединиться к Франции и Великобритании в обеспечении безопасности торговли в Ормузском проливе, сообщает во вторник немецкое агентство ДПА.

"Мы официально обратились к Германии с предложением присоединиться к Франции и Великобритании, чтобы помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе и побороться с агрессией Ирана", - заявила представитель американского посольства в Германии Тамара Штенберг-Греллер.

"Члены правительства Германии ясно выражали мысль о том, что свобода судоходства должна быть защищена", - добавила она.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФРГ, ПРОЛИВ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Меркель встала на сторону женщин-демократов из Конгресса США в их конфликте с Трампом Берлин будет укреплять партнерство с США - Маас Глава МИД ФРГ обсудит с Помпео ДРСМД, заявляют в Берлине США не сломят Европу торговыми угрозами, заявляет глава МИД ФРГ Политолог рассказал, как Трамп бросал конфеты в сторону Меркель на саммите G7 Меркель высказалась за проведение саммита США-РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]