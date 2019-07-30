США обратились к Германии с предложением обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Соединенные Штаты направили предложение Германии присоединиться к Франции и Великобритании в обеспечении безопасности торговли в Ормузском проливе, сообщает во вторник немецкое агентство ДПА.

"Мы официально обратились к Германии с предложением присоединиться к Франции и Великобритании, чтобы помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе и побороться с агрессией Ирана", - заявила представитель американского посольства в Германии Тамара Штенберг-Греллер.

"Члены правительства Германии ясно выражали мысль о том, что свобода судоходства должна быть защищена", - добавила она.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.