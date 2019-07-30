Баку привлек турецких специалистов к поискам азербайджанского истребителя на Каспии - Минобороны

Минобороны Азербайджана привлекает к поискам разбившегося над Каспийским морем истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил страны турецких специалистов, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
"К поискам истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспийским морем во время учебно-тренировочного полета привлечены современные подводные роботы и другое оборудование, а также иностранные специалисты и профессиональные водолазы",- говорится в сообщении.
"С целью привлечения дополнительной силы к операциям, направлено обращение к соответствующим структурам Турции. В ближайшее время ожидается прибытие в Азербайджан их специалистов",- отмечается в сообщении.
Наряду с этим, оборонное ведомство отмечает, что расширяя зону проведения операций, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства соответствующих структур Азербайджана.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжающиеся с момента крушения самолета по сегодняшний день, поисковые операции проводятся интенсивно",- говорится в сообщении.
Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.
Истребителем управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.
По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, под руководством которой ведутся поиски самолета и расследование причин авиакатастрофы.
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.
Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.
Ф.Исазаде
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