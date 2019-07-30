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Происшествия 30.07.2019 15:46

Баку привлек турецких специалистов к поискам азербайджанского истребителя на Каспии - Минобороны

Минобороны Азербайджана привлекает к поискам разбившегося над Каспийским морем истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил страны турецких специалистов, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"К поискам истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспийским морем во время учебно-тренировочного полета привлечены современные подводные роботы и другое оборудование, а также иностранные специалисты и профессиональные водолазы",- говорится в сообщении.

"С целью привлечения дополнительной силы к операциям, направлено обращение к соответствующим структурам Турции. В ближайшее время ожидается прибытие в Азербайджан их специалистов",- отмечается в сообщении.

Наряду с этим, оборонное ведомство отмечает, что расширяя зону проведения операций, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства соответствующих структур Азербайджана.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжающиеся с момента крушения самолета по сегодняшний день, поисковые операции проводятся интенсивно",- говорится в сообщении.

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

Истребителем управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.

По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, под руководством которой ведутся поиски самолета и расследование причин авиакатастрофы.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИГ29, ПОИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]