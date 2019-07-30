Министр обороны Филиппин критикует действия Китая в спорной акватории

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсано во вторник обвинил Китай в том, что его реальная политика в Южно-Китайском море расходится с провозглашаемыми Пекином лозунгами.
"Они (Китай - ИФ) говорят, что не помыкают кем-либо, что они следует международному праву, однако я говорю: нет, провозглашаемое вами это не то, что вы непосредственно делаете ", - цитирует слова министра агентство Associated press (AP).
Таким образом, Лоренсано прокомментировал высказывания посла КНР на Филиппинах Чжао Цзяньхуа о том, что Пекин не преследует гегемонистских устремлений в спорной акватории Южно-Китайского моря.
AP напоминает, что выступая накануне в Маниле в честь годовщины создания Народно-освободительной армии Китая, Чжао Цзяньхуа заявлял о нежелании Пекина когда-либо добиваться гегемонии или создания сфер влияния.
"Китай принимает военную стратегию активной обороны, которая имеет отношение к принципу обороны, самообороны и ответных действий после удара. Это значит, что мы не сделаем первый шаг", - пояснил посол.
Говоря о территориальных проблемах, Чжао Цзяньхуа указал на необходимость проявлять терпение и на желание Пекина урегулировать такие вопросы мирными средствами, а не через конфронтацию.
По его словам, Китай получает 80% импортируемых нефти и газа через Южно-Китайское море, и кроме того, через этот регион проходят около 75% импортируемых и экспортируемых Китаем товаров. Соответственно, заключил посол, Китай заинтересован в свободе морского и воздушного движения, а блокирование морских путей нанесло бы ущерб китайской экономике.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США, заявляют о невмешательстве в споры, но, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.
В январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в международный арбитраж для разрешения территориального спора в Южно-Китайском море. В 2016 году третейский суд в Гааге удовлетворил иск Филиппин к Китаю, заявив, что не нашел оснований для территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море. По решению суда, КНР не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли (Наньша). Однако тогда председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и министр иностранных дел КНР Ван И заявили, что Китай не признает право третейского суда в Гааге на рассмотрение территориальных проблем Южно-Китайского моря и не намерен выполнять его решения.
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