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Регион 30.07.2019 20:34

Оппозиционная фракция в парламенте Грузии призывает изменить риторику в диалоге с Россией

Грузинские власти должны изменить риторику в отношении РФ и начать диалог с Москвой по всем накопившимся проблемам, заявил во вторник глава оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов и социал-демократы" Георгий Ломия.

"Риторика должна быть изменена, если мы хотим восстановить отношения. У диалога нет альтернативы", - сказал Ломия на пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, агрессивная риторика в адрес России на протяжении последних десятилетий не принесла Грузии никакой пользы.

Он также назвал "заранее спланированной провокацией" события 20 июня, когда за выступлением российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии последовали беспорядки в Тбилиси.

В конце минувшей недели представители грузинской партии "Альянс патриотов" провели в Батуми многочисленный митинг с требованием начала диалога с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

В ходе митинга ее организаторы заявили, что намерены проводить подобные акции с сентября постоянно в масштабах всей Грузии.

В середине июля депутаты грузинского парламента из партии "Альянс патриотов" посетили с визитом Москву, где встретились с российскими коллегами.

Ранее, комментируя этот визит, депутат Ада Маршания сообщила журналистам, что на состоявшихся в российской столице встречах обсуждались пути выхода из создавшегося в отношениях двух стран кризиса.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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