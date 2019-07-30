ОАЭ и Иран проводят переговоры в связи с напряженностью в Персидском заливе

Представители ОАЭ и Ирана проводят шестую встречу на фоне возрастающей напряженности между Тегераном и западными странами в Персидском заливе, сообщает во вторник иранское агентство ISNA.
"Шестая совместная встреча состоится во вторник между делегацией из семи членов береговой охраны ОАЭ и иранскими официальными лицами в Тегеране", - отмечает агентство.
Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с общими границами, сотрудничеством и безопасностью на море, а также визитами граждан двух стран.
Подобные переговоры между двумя странами не проводились с 2013 года, однако ОАЭ стремятся к смягчению напряженности в регионе, отмечает агентство.
На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, что вызвало усиление напряженности в отношениях между Ираном и Западом.
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