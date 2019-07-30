Арбитражный суд Алтайского края отказал АО "Вимм-Билль-Данн" (входит в PepsiCo) в требовании отменить постановление управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай о наложении штрафа за фальсификацию сыра "Ламбер", следует из картотеки арбитражных дел.

Суд установил, что в прошлом году территориальное управление Россельхознадзора по Красноярскому краю произвело отбор пробы сыра "Ламбер", выработанного 29 марта 2018 года Рубцовским молочным заводом (филиал "Вимм-Билль-Данна").

В ходе исследований в продукте были обнаружены бета-ситостерины (вещества растительного происхождения - ИФ), чего не допускается при данной рецептуре сыра.

Присутствие "бета-ситостеринов является критерием фальсификации молочных продуктов, в том числе сыров" и "подтверждает наличие в пробе продукта растительных масел или жиров", говорится в материалах дела. При этом последние не были заявлены производителем в составе сыра.

В свою очередь "Вимм-Билль-Данн" настаивал в суде на том, что "факт фальсификации продукта не доказан, так как исследования спорной продукции проведены с нарушением". Но суд отклонил такой довод заявителя из-за того, что он "опровергается материалами дела".

Так, в решении суда говорится, что подведомственная Россельхознадзору испытательная лаборатория, в которой проводились исследования сыра, аккредитована, имеет опытный и квалифицированный персонал, а также собственную материально-техническую базу, достаточную для проведения испытаний продуктов питания.

Кроме того, содержание растительных компонентов превысило "30% в обоих повторностях измерений, и для однозначной трактовки результата испытаний дополнительных испытаний не требуется", отметил суд.

В результате суд подтвердил законность составленного управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай постановления о привлечении "Вимм-Билль-Данна" к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 100 тыс. рублей.

Вместе с тем, у компании есть возможность обжаловать решение суда первой инстанции в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием "Вимм-Билль-Данна".

PepsiCo владеет в России более чем 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.