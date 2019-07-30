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ТЭК 30.07.2019 21:01

Прибыль Газпрома по РСБУ за шесть месяцев выросла на 31% - до 371 млрд рублей - максимума за семь лет

Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2019 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 371 млрд рублей, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных "Газпрома".

В истории "Газпрома" показатель прибыли за первое полугодие был выше только в 2012 году (382 млрд рублей) и в 2011 году (487 млрд рублей).

Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности ПАО ожидается только через две недели.

Но уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 30 июня 2019 года - 11,045 трлн рублей после 11,267 трлн рублей на 31 марта 2019 года, т.е. за последний квартал она сократилась на 222 млрд рублей.

Величина прироста стоимости активов за квартал (для второго квартала применяется поправка на 393 млрд рублей - обязательство по выплате дивидендов) точно соответствует размеру чистой прибыли за квартал - 172 млрд рублей для II квартала.

И в сумме с 199 млрд рублей прибыли за I квартал результат первого полугодия равен 371 млрд рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, РСБУ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]