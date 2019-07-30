Суд в Армении вновь продлил арест бывшего замглавы Минобороны республики Григоряна

Суд общей юрисдикции Еревана во вторник вновь оставил под стражей экс-депутата парламента Армении, бывшего замминистра обороны республики Манвела Григоряна, который обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.
Суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении под залог, которые просили об изменении меры пресечения подзащитному из-за его плохого состояния здоровья.
Григорян не присутствовал на заседании, он находится в медицинском центре "Наири".
Генерал-лейтенант в отставке Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества в размере более 101 млн драмов (более $208 тыс.), уклонении от уплаты налогов в размере более 1 млрд драмов (более $2 млн), растрате государственных средств в размере более 1 млрд драмов (более $2 млн), организации хищения имущества стоимостью 37 млн драмов (более $76 тыс.) путем вымогательства.
Григорян был арестован 19 июня 2018 года. Обвинения он не признает.
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