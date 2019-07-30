Азербайджанские спортсмены-чемпионы «EYOF Baku-2019» получат призовые в размере около $6 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов, занявших призовые места на прошедшем в Баку XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «EYOF Baku-2019», а также их тренеров, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, размер премиальных для чемпионов игр составит 10 тыс. манатов или $5,882 тыс. (тренер получит вознаграждение в размере 5 тыс. манатов); за второе место - 7 тыс. манатов или $4,117 тыс. (тренеру – 3,5 тыс. манатов), за третье место - 5 тыс. манатов или около $2,941 тыс. (тренеру – 2,5 тыс. манатов).

Помимо этого, вознаграждения также предусмотрены и старшим тренерам национальных команд - в размере, причитающемся личному тренеру спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Как ранее сообщалось, в «EYOF Baku-2019» 20-28 июля приняли участие 3,9 тыс. юных спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 48 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоялись соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию были привлечены более 3,5 тыс. волонтеров.

Сборная Азербайджана по итогам соревнований заняла 4-ое место в общем зачете XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku-2019". В активе азербайджанских спортсменов 23 медали: 10 золотых, 7 серебренных и 6 бронзовых. Азербайджан на фестивале представляли 122 спортсмена.

Россия лидирует с 66 медалями (28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая медали). На втором месте спорстмены Великобритании, в активе которых 25 медалей (11, 12, 2), на третьем - Турции с 27 медалями (11, 6,10).

Б.Рустамбеков