Грузинский лари продолжает падение на фоне снижения турпотока - глава Нацбанка

Обесценивание грузинской национальной валюты - лари - обусловлено шоком, переживаемым страной в результате сокращения туристического потока, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам во вторник.

"Сегодня Грузия переживает внешний шок. Ожидаемый туристический поток сокращен, и это фактически подтверждают цифры, что прямо влияет на обменный курс. Естественно, это очень болезненный процесс, и я прекрасно понимаю всех, кого это касается", - сказал Гвенетадзе, комментируя резкое падение лари, курс купли-продажи которого в банках и пунктах обмена валюты пересек психологический барьер в 3 лари за доллар США.

При этом глава Нацбанка подчеркнул, что, поскольку потрясения всегда ожидаемы для стран с открытой экономикой малых размеров, важнейшим направлением является дедолларизация. "Это лучшая превенция для того, чтобы с меньшими потерями пережить подобные внешние шоки", - сказал Гвенетадзе, отметив, что Грузия уже оказывалась в такой ситуации в 2014-2016 годах, когда "в стране сохранялся экономический рост и не росла безработица".

По его словам, основным мандатом Национального банка является контроль и мониторинг инфляции. "Мы считаем, что имеющийся на сегодня номинальный обменный курс, который учитывает и обменные курсы наших торговых партнеров, является обесценившимся сильнее, чем размер внешнего шока, который имеется на сегодня. Если мы увидим, что такое развитие событий влияет на инфляцию, то у нас есть соответствующие рычаги, которые будут задействованы", - сказал Гвенетадзе.

Между тем, официальный курс грузинского лари во вторник рухнул до очередного исторического минимума: Национальный банк страны установил его на 31 июля на уровне 2,9507 лари/$1 против 2,9346 лари/$1 на 30 июля.

Новый антирекорд курса лари, который с начала этого года обесценился на 9,4%, уже на 9,9% превышает показатель заложенного в бюджет Грузии на 2019 год курса 2,66 лари/$1.

Нынешнее обесценивание курса лари началось после обострения российско-грузинских отношений, в результате чего решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

По оценке Минэкономразвития Грузии, это может привести к потерям для грузинской экономики в размере до $1 млрд до конца года и замедлить реальный рост ВВП страны более чем на 2%.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1. На 1 января 2019 года курс лари составлял 2,6727 лари/$1.