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Дальнее зарубежье 30.07.2019 22:19

Франция призвала РФ и Турцию обеспечить деэскалацию на севере Сирии

Россия и Турция должны предпринять усилия, чтобы в рамках существующих договоренностей обеспечить деэскалацию на севере Сирии, заявил во вторник постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Россия и Турция должны выполнить свои обязательства (по деэскалации - ИФ)", - сказал он, выступая в СБ ООН по вопросу о ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Также, по словам французского дипломата, в дальнейшем следует обеспечить прекращение огня не только в Идлибе, но и по всей территории Сирии.

Он подчеркнул, что борьба против террористов в Идлибе необходима. "Но это не должно становиться предлогом для проведения неизбирательных обстрелов", - добавил Де Ривьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, РОССИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]