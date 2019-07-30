Франция призвала РФ и Турцию обеспечить деэскалацию на севере Сирии

Россия и Турция должны предпринять усилия, чтобы в рамках существующих договоренностей обеспечить деэскалацию на севере Сирии, заявил во вторник постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.
"Россия и Турция должны выполнить свои обязательства (по деэскалации - ИФ)", - сказал он, выступая в СБ ООН по вопросу о ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Также, по словам французского дипломата, в дальнейшем следует обеспечить прекращение огня не только в Идлибе, но и по всей территории Сирии.
Он подчеркнул, что борьба против террористов в Идлибе необходима. "Но это не должно становиться предлогом для проведения неизбирательных обстрелов", - добавил Де Ривьер.
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