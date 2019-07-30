Иран предоставит инвесторам долгосрочную многократную визу - глава МВД

Иностранцы могут получить многократную визу в Иран сроком минимум на пять лет, если инвестируют в страну не менее чем на $250 тыс., заявил глава МВД Исламской Республики Абдолреза Рахмани Фазли.
Сообщившие об этом во вторник иранские СМИ напомнили, что 23 июня президент Ирана Хасан Рухани в целях привлечения туристов в страну подписал указ об отмене штампов в паспорта приезжающих на отдых иностранцев.
Решение было принято в ответ на санкции США в отношении Тегерана и обеспокоенность иностранцев, что из-за поездок в Иран у них могут возникнуть проблемы с Соединенными Штатами.
Между РФ и Ираном действует облегченный порядок получения виз для представителей деловых кругов, для лиц, участвующих в научной, культурной и творческой деятельности, учащихся, преподавателей и туристов.
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