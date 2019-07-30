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Дальнее зарубежье 30.07.2019 22:54

Постпред РФ при ООН не понимает, откуда организация и ряд стран берут данные об обстреливаемых больницах Идлиба

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил во вторник недоумение относительно приводимых ООН и рядом западных стран данных о числе разрушенных больниц в сирийской провинции Идлиб.

"До военных действий в Сирии в Идлибе было всего 12 госпиталей. Откуда цифры о количестве госпиталей, которыми сегодня, и не в первый раз, оперируют как представители ООН, так и страны-члены (СБ ООН - ИФ)", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

Российский дипломат добавил, что "столько госпиталей, сколько якобы разрушено в Сирии, не было на всей территории Сирии вместе взятой".

"Или вы считаете любую палатку, где проходят лечение раненые боевики, госпиталем?" - сказал он.

Ранее в ходе заседания представители ряда западных стран указали на многочисленные атаки на больницы и объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе, обвинив в них сирийскую армию и Россию.

По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, после того, как происходит атака на гражданские объекты в демилитаризованной зоне, ООН уведомляет об этом стороны и обращается к ним с запросом о проведении расследования.

Он заявил, что Турции и России были направлены запросы по шести разным атакам, произошедшим на северо-западе Сирии с начала 2019 года.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, СИРИЯ, ГОСПИТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]