Новый раунд переговоров КНР-США стартовал в Шанхае

В среду в Шанхае начался новый официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым разногласиям.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской стороны в них участвуют торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Предыдущий раунд переговоров, которые нацелены на то, чтобы прекратить развязанную США "торговую войну" против Китая, в мае завершился в Вашингтоне безрезультатно. Президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в том, что тот пытался "передоговориться" - внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года перед самым началом вашингтонского раунда переговоров. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Договоренность о возобновлении переговорного процесса была

достигнута на встрече председателя КНР Си Цзиньпина с Трампом в кулуарах саммита G20 в Японской Осаке в июне текущего года.

Пред началом нынешнего раунда Трамп предупредил, что, если соглашения достичь не удастся, что последствия для Китая будут еще более серьезными.

По его словам, Пекин, возможно, ждет, что по итогам президентских выборов в США в 2020 году он не будет переизбран на посту главы государства и Китаю будет легче достичь соглашения с новым президентом.

"Проблема в том, что они выжидают... но если и когда я одержу победу, сделка, которую они получат, будет намного жестче, чем то соглашение, которое мы обсуждаем сейчас... или не будет никакой сделки вообще", - написал он своем Twitter.

Китайская англоязычная газета Global Times написала в среду, что "торговые ястребы" в США не хотят учитывать законные интересы Китая.

Она предупредила, что американцам следует занять более "реалистичную позицию", однако они "выдвигают нереальные требования, которые ущемляют суверенитет и достоинство Китая".

"Если Вашингтон все еще питает иллюзии относительно того, что Китай каким-то образом пойдёт на компромиссы и уступки в вопросах суверенитета и других коренных интересов, чтобы достичь соглашения, тогда будет лучше, если сделка не состоится", - подчеркнуло издание.