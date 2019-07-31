США приветствуют решение Болгарии о покупке партии истребителей F-16

Госдепартамент США поддерживает решение правительства Болгарии приобрести партию американских истребителей F-16.
"США приветствуют решение болгарского правительства приобрести восемь многоцелевых истребителей F-16, боеприпасы и соответствующее оборудование. Мы приветствуем премьер-министра Бойко Борисова и болгарское правительство в связи с его обязательством модернизировать свои вооруженные силы путем приобретения этих высокоэффективных, совместимых с НАТО самолетов", - следует из сообщения госдепартамента США.
Согласно ему, Вашингтон ожидает начала совместной работы с Болгарией над этим проектом и укрепления "долгосрочного стратегического партнерства".
Ранее сообщалось, что контракт на приобретение в США партии истребителей F-16 стоимостью в $1,26 млрд , вступил в силу в Болгарии.
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