США приветствуют решение Болгарии о покупке партии истребителей F-16

Госдепартамент США поддерживает решение правительства Болгарии приобрести партию американских истребителей F-16.

"США приветствуют решение болгарского правительства приобрести восемь многоцелевых истребителей F-16, боеприпасы и соответствующее оборудование. Мы приветствуем премьер-министра Бойко Борисова и болгарское правительство в связи с его обязательством модернизировать свои вооруженные силы путем приобретения этих высокоэффективных, совместимых с НАТО самолетов", - следует из сообщения госдепартамента США.

Согласно ему, Вашингтон ожидает начала совместной работы с Болгарией над этим проектом и укрепления "долгосрочного стратегического партнерства".

Ранее сообщалось, что контракт на приобретение в США партии истребителей F-16 стоимостью в $1,26 млрд , вступил в силу в Болгарии.