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Дальнее зарубежье 31.07.2019 09:25

США приветствуют решение Болгарии о покупке партии истребителей F-16

Госдепартамент США поддерживает решение правительства Болгарии приобрести партию американских истребителей F-16.

"США приветствуют решение болгарского правительства приобрести восемь многоцелевых истребителей F-16, боеприпасы и соответствующее оборудование. Мы приветствуем премьер-министра Бойко Борисова и болгарское правительство в связи с его обязательством модернизировать свои вооруженные силы путем приобретения этих высокоэффективных, совместимых с НАТО самолетов", - следует из сообщения госдепартамента США.

Согласно ему, Вашингтон ожидает начала совместной работы с Болгарией над этим проектом и укрепления "долгосрочного стратегического партнерства".

Ранее сообщалось, что контракт на приобретение в США партии истребителей F-16 стоимостью в $1,26 млрд , вступил в силу в Болгарии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БОЛГАРИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]