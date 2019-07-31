Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 июля ЦБА определил 1,8964 манат/1EUR (30 июля - 1,8933 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 июля сохранил 0,0268 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков