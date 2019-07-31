Официальный выход США из ДРСМД состоится в эту пятницу - Болтон

Советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон во время выступления на студенческой конференции фонда "Молодая Америка" подтвердил, что США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа.

"Эта пятница ознаменует официальный конец ДРСМД, когда США выйдут из него", - заявил Болтон.

Он отметил, что американцы - "законопослушный народ", который, если заключает соглашение, выполняет его условия до конца и ожидают этого от другой стороны.

"США соблюдали договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы (...) в нарушение договора", - сказал советник президента.

По его словам, есть и другая проблема.

"Наши руки связаны соглашением в то время, как Китай разрабатывает оружие средней дальности без ограничений обязательствами по какому-либо договору", - уточнил он.

Болтон отметил, что "мир ушел от холодной войны" и "двусторонних договоров, которые охватывают ограниченные типы ядерного оружия или только определенную дальность действия ракет противника".

"Президент хочет эффективный контроль над вооружениями, который обеспечит настоящую безопасность американцам и нашим союзникам. Для достижения этой цели он пришел к выводу, что мы должны вести переговоры с Китаем и Россией", - заявил советник президента по нацбезопасности.

"Контроль над вооружениями может способствовать национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников", - заключил он.