Нефтяной рынок продолжает подъем на сокращении запасов в США, Brent превысила $65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК подорожали на $0,52 (0,8%) - до $65,24 за баррель. На торгах во вторник цена выросла на $1,01 (1,59%) и составляла на закрытие $64,72 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,37 (0,64%) - до $58,42 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,18 (2,07%), до $58,05 за баррель.
Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд.
Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Минэнерго сообщит о менее существенном снижении нефтяных запасов - на 2,75 млн баррелей.
Также рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где из-за конфликта Ирана с США увеличились риски для безопасного прохода судов по Ормузскому проливу. Напряженность усилилась после того, как Вашингтон ужесточил санкции против Ирана.
Ранее власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС, после чего вооруженные силы Ирана арестовали танкер, следовавший под британским флагом.
В ответ на это США и Великобритания направили в регион военные корабли для охраны судов в Ормузском проливе. Тем временем иранское агентство "Мехр" со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади сообщило, что Иран и Россия до конца 2019 года проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане.
"Когда мы говорим об Индийском океане, то имеем в виду большую часть в северной его зоне, включая Ормузский пролив и Персидский залив", - сказал Ханзади.
"Совместные учения России и Ирана могут осложнить разрешение противоречий между Ираном и США, - говорит управляющий партнер VM Markets Pte Стивен Иннз. - Получив поддержку от России, Иран почувствует себя не таким изолированным и будет более гибко подходить к требованиям Вашингтона".
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