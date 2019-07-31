Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.07.2019 10:32

Трамп готов в будущем сокращать военные расходы

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о возможности сокращении оборонного бюджета в будущем.

"Сейчас мы обладаем очень сильной армией. Она стала намного сильнее после принятия последнего оборонного бюджета. В последующем, в определенном смысле, очень скоро я смогу его уменьшать. Но сейчас нам надо перестраивать наши вооруженные силы", - сказал он в интервью телеканалу C-Span.

С вступлением Трампа в должность президента в 2017 году расходы на оборону в США постоянно возрастали.

Как ожидается, Сенат американского Конгресса, контролируемый республиканцами, на этой неделе проголосует по проекту бюджета, который поддержал Трамп, включающему в себя $738 млрд на военные нужды.

Нынешний оборонный бюджет равняется $716 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


Похожие новости


Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино Трамп не винит Турцию за покупку С-400 Вашингтон намерен бороться с преференциями в ВТО для некоторых развивающихся стран - Трамп Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю Трамп все больше сомневается в возможности сделки с Ираном Трамп намерен встретиться с Шумером после визита законодателя на границу с Мексикой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]