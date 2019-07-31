Трамп готов в будущем сокращать военные расходы

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о возможности сокращении оборонного бюджета в будущем.
"Сейчас мы обладаем очень сильной армией. Она стала намного сильнее после принятия последнего оборонного бюджета. В последующем, в определенном смысле, очень скоро я смогу его уменьшать. Но сейчас нам надо перестраивать наши вооруженные силы", - сказал он в интервью телеканалу C-Span.
С вступлением Трампа в должность президента в 2017 году расходы на оборону в США постоянно возрастали.
Как ожидается, Сенат американского Конгресса, контролируемый республиканцами, на этой неделе проголосует по проекту бюджета, который поддержал Трамп, включающему в себя $738 млрд на военные нужды.
Нынешний оборонный бюджет равняется $716 млрд.
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