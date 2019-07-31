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ТЭК 31.07.2019 10:45

Решение о выборах нового гендиректора МАГАТЭ будет принято 1 августа - постпред РФ

Решение о процедурах и сроках выборов нового гендиректора МАГАТЭ, как ожидается, будет принято 1 августа, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Консультации в Совете управляющих МАГАТЭ по процедурам и срокам выборов нового Гендиректора на замену Ю.Амано находятся в продвинутой стадии. Благодаря усилиям Председателя Совета (Иордания) консенсус практически достигнут. Ожидается, что решение будет принято 1 августа", - написал российский дипломат в своем твиттере в среду.

О смерти Юкии Амано, возглавлявшего МАГАТЭ с 2009 года, секретариат агентства сообщил в 22 июля.

25 июля в Вене состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, на которой бывший представитель Румынии при МАГАТЭ, руководитель бюро гендиректора агентства по вопросам координации Корнел Феруцэ был назначен исполняющим обязанности гендиректора организации.

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Тэги: РОССИЯ, МАГАТЭ, ГЕНДИРЕКТОР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]