Турция перебросила дополнительную военную технику на границу с Сирией

Турция в ночь на среду направила военную технику в качестве подкрепления на юг провинции Шанлыурфа, рядом с Сирией, сообщило Анатолийское агентство новостей.
По данным агентства, колонна из 12 бронемашин и подразделение спецназа прибыли в район Джейланпынар, который находится в 45 км от сирийской границы. Эти меры предприняты в рамках подготовки к турецкой военной операции вдоль границы с Сирией.
Власти Турции ранее заявили, что могут начать третью с 2016 года контртеррористическую операцию после того, как две прежние были признаны успешными.
Ранее Турция и США поднимали вопрос о создании зоны безопасности на севере Сирии, однако до сих пор не пришли к согласию.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее в июле заявил, что, если зона безопасности на севере Сирии не будет создана, и террористическая угроза национальной безопасности страны будет сохраняться, то Анкара начнет военную операцию к востоку от реки Евфрат.
Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 18 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военнослужащие примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж» в Беларуси
Правительство Украины обнародовало постановление о расширении спецпошлин на сжиженный газ из РФ
Акционеры МЦОУ в августе рассмотрят проект контракта по вывозу в 2019г. уранового сырья с Украины
Eni продает 20% в шельфовом проекте в Индонезии компании Neptune Energy
Три туриста из Азербайджана госпитализированы в Батуми с ранениями после драки
"Протон-М" для запуска телекоммуникационных спутников Eutelsat 5 West B и MEV 1 доставлен на Байконур
Более 60 человек арестованы в Москве за участие в несанкционированной акции 27 июля
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
Nar наградил студентов особо отличившихся в сфере связи
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору