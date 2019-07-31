Турция перебросила дополнительную военную технику на границу с Сирией

Турция в ночь на среду направила военную технику в качестве подкрепления на юг провинции Шанлыурфа, рядом с Сирией, сообщило Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, колонна из 12 бронемашин и подразделение спецназа прибыли в район Джейланпынар, который находится в 45 км от сирийской границы. Эти меры предприняты в рамках подготовки к турецкой военной операции вдоль границы с Сирией.

Власти Турции ранее заявили, что могут начать третью с 2016 года контртеррористическую операцию после того, как две прежние были признаны успешными.

Ранее Турция и США поднимали вопрос о создании зоны безопасности на севере Сирии, однако до сих пор не пришли к согласию.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее в июле заявил, что, если зона безопасности на севере Сирии не будет создана, и террористическая угроза национальной безопасности страны будет сохраняться, то Анкара начнет военную операцию к востоку от реки Евфрат.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.