"Протон-М" для запуска телекоммуникационных спутников Eutelsat 5 West B и MEV 1 доставлен на Байконур

Ракета космического назначения (РКН) "Протон-М" для запуска спутников по программе Eutelsat доставлена из Москвы на космодром Байконур, сообщает производитель носителя - Центр Хруничева.

"Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV 1, доставлена из ракетно-космического завода Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") на космодром Байконур", - сообщает пресс-служба Центра Хруничева.

Эшелон с составными частями ракеты "Протон-М" (тремя ступенями ракеты-носителя, разгонным блоком, переходной системой и головным обтекателем) прибыл на технический комплекс "Протон" для подготовки кластерного запуска космических аппаратов 5 West B и MEV.

"В ближайшие дни в монтажно-испытательном корпусе 92А50 начнутся плановые технологические операции, предусмотренные графиком подготовки ракеты на техническом комплексе космодрома", - отметили в пресс-службе.

Запуск спутников планировался на 2018 год, затем был перенесен на май 2019 года. По данным источника "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли, пуск должен состояться осенью, ориентировочно в сентябре.

Оба космических аппарата были построены компанией Northrop Grumman Innovation Systems. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.