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Наука и образование 31.07.2019 11:09

"Протон-М" для запуска телекоммуникационных спутников Eutelsat 5 West B и MEV 1 доставлен на Байконур

Ракета космического назначения (РКН) "Протон-М" для запуска спутников по программе Eutelsat доставлена из Москвы на космодром Байконур, сообщает производитель носителя - Центр Хруничева.

"Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV 1, доставлена из ракетно-космического завода Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") на космодром Байконур", - сообщает пресс-служба Центра Хруничева.

Эшелон с составными частями ракеты "Протон-М" (тремя ступенями ракеты-носителя, разгонным блоком, переходной системой и головным обтекателем) прибыл на технический комплекс "Протон" для подготовки кластерного запуска космических аппаратов 5 West B и MEV.

"В ближайшие дни в монтажно-испытательном корпусе 92А50 начнутся плановые технологические операции, предусмотренные графиком подготовки ракеты на техническом комплексе космодрома", - отметили в пресс-службе.

Запуск спутников планировался на 2018 год, затем был перенесен на май 2019 года. По данным источника "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли, пуск должен состояться осенью, ориентировочно в сентябре.

Оба космических аппарата были построены компанией Northrop Grumman Innovation Systems. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОДРОМ, РАКЕТА, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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