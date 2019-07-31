Лавров и Чавушоглу выразили надежду на скорейший запуск практической работы сирийского Конституционного комитета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в беседе на "полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН Бангкоке обсудили активизацию процесса политического урегулирования в Сирии, сообщает сайт МИД РФ.

"Подробно рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога. Министры выразили надежду на скорейший запуск практической работы сирийского Конституционного комитета", - говорится в сообщении МИД РФ в среду.

Кроме того, главы МИД подтвердили обоюдный настрой на активизацию работы по дальнейшему развитию российско-турецких отношений в русле договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе встреч в Душанбе и Осаке 15 и 29 июня.

"Были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также текущего межмидовского взаимодействия", - сообщает МИД РФ.