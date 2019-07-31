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Финансы 31.07.2019 11:19

Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили активы на 1,6%, капитал – на 12,9%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 июня 2019 года составляют 29 млрд 980,1 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2019 года активы банков в Азербайджане составляли 29 млрд 502,4 млн манатов. Таким образом, за январь-июнь 2019 года активы банков увеличились на 1,6%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 13 млрд 146 млн манатов (рост на 4,1% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 июня 2019 года составляет 4 млрд 599,6 млн манатов (рост в отчетный период на 12,9%).

Обязательства банков на начало июля равны 25 млрд 380,5 млн манатов (спад на 0,2%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 207,7 млн манатов (спад на 46,1%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в I-ом полугодии 2019 года составила 433,4 млн манатов, что в 11,9 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В январе-июне 2019 года процентные доходы банков составили 962,1 млн манатов (рост на 14,1% по сравнению с январем-июнем 2018г - ИФ), в том числе 692,1 млн манатов по выданным кредитам (рост на 18,4%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 364,5 млн манатов (рост на 46,1%).

Процентные расходы банков в отчетный период составили 281,2 млн манатов (спад на 6%), в том числе по депозитам – 187,8 млн манатов (спад на 1,1%).

Непроцентные расходы банков составили 559,7 млн манатов (рост на 15,4%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам I-го полугодия 2019 года составила 414,7 млн манатов (рост на 34,4%). При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 31,8 млн манатов (в январе-июне 2018 года на эти цели было направлено 258,4 млн манатов).

В результате суммарная доналоговая прибыль банков на 30 июня 2019 года оценивается в 467,8 млн манатов (рост в 9,1 раза по сравнению с показателем 6 месяцев 2018 года – ИФ), выплаты по налогу на прибыль в январе-июне текущего года составили 34,4 млн манатов (рост в 2,3 раза).

На 30 июня 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 30 банков, в том числе в 14 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец июня банки имеют 553 филиалов и 129 отделений.

В банковском секторе Азербайджана работают 18,288 тыс. человека (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 5%).

Н.Аббасова

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Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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