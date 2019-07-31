Мэр Киева Кличко улетел в Нью-Йорк на встречу с бывшим коллегой Джулиани

Мэр Киева Виталий Кличко в Нью-Йорке обсудил с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani) ситуацию на Украине.
"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", - написал Кличко на своей странице в фейсбуке в среду.
"Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - отметил Кличко.
Руди Джулиани был мэром Нью-Йорка в 1994 - 2001 годах.
Ранее офис президента Украины обратился в кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Кличко. В ответ на это премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы КГГА на ближайшем заседании.
30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя КГГА, мэра столицы Виталия Кличко. Богдан также заявил, что Кличко не соответствует занимаемой должности.
Кличко совмещает две должности - мэра и главы госадминистрации Киева.
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