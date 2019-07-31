Еврокомиссия одобрила господдержку аэропорта в Германии и порта в Румынии

Европейская комиссия (ЕК) во вторник дала добро на государственную поддержку регионального аэропорта Росток в Германии, а также румынского порта Галац.
Государственная помощь в 5,6 млн евро коммерческому аэропорту потребовалась в связи с недавним банкротством авиакомпаний Germania и Fly BMI, которые в основном его использовали, говорится в коммюнике ЕК.
"Комиссия пришла к выводу, что эта мера не нарушает правил государственной помощи ЕС, в частности, Авиационной директивы, поскольку будет способствовать связям между гражданами и региональному развитию без неоправданного искажения конкуренции на едином рынке", - отметила Еврокомиссия.
Европейские власти ожидают, что аэропорт покроет убытки и снова выйдет на самоокупаемость с 2024 года. Небольшой региональный аэропорт, которым управляет государственная компания Rostock-Laage-Gustrow GmbH, расположен в северной части немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания.
Также ЕК сообщила о выделении государственной помощи в размере 27,4 млн евро на строительство в румынском порту Галац мультимодальной платформы мощностью 150 тыс. TEU в год.
Новый логистический узел будет способствовать перегрузке контейнеров между автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом в европейском транспортном коридоре Рейн-Дунай, и поэтому представляет общий интерес для ЕС, заключила Еврокомиссия.
Еврокомиссия пришла к выводу, что помощь необходима, при этом она не приведет к значительному нарушению конкуренции, с учетом относительно небольшого размера порта в масштабах ЕС.
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