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Еврокомиссия одобрила господдержку аэропорта в Германии и порта в Румынии

Европейская комиссия (ЕК) во вторник дала добро на государственную поддержку регионального аэропорта Росток в Германии, а также румынского порта Галац.

Государственная помощь в 5,6 млн евро коммерческому аэропорту потребовалась в связи с недавним банкротством авиакомпаний Germania и Fly BMI, которые в основном его использовали, говорится в коммюнике ЕК.

"Комиссия пришла к выводу, что эта мера не нарушает правил государственной помощи ЕС, в частности, Авиационной директивы, поскольку будет способствовать связям между гражданами и региональному развитию без неоправданного искажения конкуренции на едином рынке", - отметила Еврокомиссия.

Европейские власти ожидают, что аэропорт покроет убытки и снова выйдет на самоокупаемость с 2024 года. Небольшой региональный аэропорт, которым управляет государственная компания Rostock-Laage-Gustrow GmbH, расположен в северной части немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания.

Также ЕК сообщила о выделении государственной помощи в размере 27,4 млн евро на строительство в румынском порту Галац мультимодальной платформы мощностью 150 тыс. TEU в год.

Новый логистический узел будет способствовать перегрузке контейнеров между автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом в европейском транспортном коридоре Рейн-Дунай, и поэтому представляет общий интерес для ЕС, заключила Еврокомиссия.

Еврокомиссия пришла к выводу, что помощь необходима, при этом она не приведет к значительному нарушению конкуренции, с учетом относительно небольшого размера порта в масштабах ЕС.

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Тэги: ЕС, ГЕРМАНИЯ, ГОСПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]