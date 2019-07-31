БТА закупает новые автобусные павильоны

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило отбор на закупку и установку автобусных павильонов.

Отбор проводится методом открытого тендера по двум лотам: закупка автобусных павильонов (лот-1), установка автобусных павильонов (лот-2).

Стоимость участия в лоте-1 составляет 700 манатов, в лоте-2 - 300 манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний истекает 16 сентября 2019 года. Тендерная процедура состоится 17 сентября.

Телефон для справок: (+99 412) 404-41-20, контактное лицо – Севиндж Чобанова.

БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков