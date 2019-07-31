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Инфраструктура и тендеры 31.07.2019 11:39

БТА закупает новые автобусные павильоны

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило отбор на закупку и установку автобусных павильонов.

Отбор проводится методом открытого тендера по двум лотам: закупка автобусных павильонов (лот-1), установка автобусных павильонов (лот-2).

Стоимость участия в лоте-1 составляет 700 манатов, в лоте-2 - 300 манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний истекает 16 сентября 2019 года. Тендерная процедура состоится 17 сентября.

Телефон для справок: (+99 412) 404-41-20, контактное лицо – Севиндж Чобанова.

БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БТА, ТЕНДЕР, ПАВИЛЬОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]