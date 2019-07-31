Владелец отелей Holiday Inn откажется от мини-шампуней в номерах в борьбе с пластиком

InterContinental Hotels Group (IHG), владелец сетей отелей Holiday Inn и InterContinental Hotels, прекратит ставить в номерах миниатюры шампуней, гелей для душа и других средств в рамках борьбы с пластиковыми отходами.
Как говорится в сообщении компании, их заменят на полноразмерные версии средств гигиены во всех номерах гостиниц Holiday Inn и InterContinental Hotels (около 843 тыс.) к 2021 году.
"Сейчас как никогда важно, чтобы компании ставили перед собой цель действовать ответственно - мы знаем, что именно этого ждут наши гости, владельцы, коллеги, инвесторы и поставщики", - сказано в заявлении CEO IHG Кита Барра.
Ряд крупных компаний, в том числе Amcor, L`Oreal, Mars, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Walmart и Werner & Mertz, уже дали обещание отказаться от одноразовых упаковок в тех случаях, когда это возможно, к 2025 году, согласно данным научно-исследовательского центра Ellen MacArthur Foundation.
IHG на текущий момент ежегодно размещает в своих отелях в среднем 200 млн миниатюр средств гигиены, говорится в сообщении компании. За счет перехода на новый стандарт оператор гостиниц рассчитывает существенно сократить количество пластиковых отходов.
IHG - один из крупнейших в мире операторов гостиниц со штатом около 400 тыс. человек в более чем 100 странах.
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Военные корабли России прибыли в Азербайджан для участия в Кубке моря - 2019
РФ и Турция обсудят организацию паромного ро-ро-сообщения между двумя странами
Комитет Сената США проголосовал за санкции против Nord Stream 2
Казахстан рассчитывает на экспорт пшеницы в Азербайджан в 2019г до 700 тыс. тонн, в 2020г – до 1 млн тонн - посол
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
Россия может разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле в ответ на действия США после выхода из ДРСМД - эксперт
Партия "Шинн Фейн" раскритиковала Джонсона за жесткий подход к Brexit
США и Китай обсудили импорт сельхозпродукции, договорились о встрече в сентябре
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору