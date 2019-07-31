В Китае началась постройка междугородной линии метро

В крупном китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, началось строительство междугородней линии метро.

Гэдяньский участок линии номер 11 метрополитена Уханя соединит существующую сеть с железнодорожной станцией в соседнем городе Эчжоу, сообщает агентство "Синьхуа".

Строительство участка протяженностью 3,7 километра будет стоить 1,63 млрд юаней ($237 млн). Как ожидается, оно будет завершено в 2021 году, заявил председатель правления Уханьского метрополитена Чжан Цзюнь.

Мэр Эчжоу Лю Хайцзюнь назвал это примером транспортной интеграции в Уханьской городской агломерации, которая включает в себя Ухань и восемь городов по соседству и является одним из крупнейших городских кластеров в Центральном Китае.