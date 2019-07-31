В Китае началась постройка междугородной линии метро

В крупном китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, началось строительство междугородней линии метро.
Гэдяньский участок линии номер 11 метрополитена Уханя соединит существующую сеть с железнодорожной станцией в соседнем городе Эчжоу, сообщает агентство "Синьхуа".
Строительство участка протяженностью 3,7 километра будет стоить 1,63 млрд юаней ($237 млн). Как ожидается, оно будет завершено в 2021 году, заявил председатель правления Уханьского метрополитена Чжан Цзюнь.
Мэр Эчжоу Лю Хайцзюнь назвал это примером транспортной интеграции в Уханьской городской агломерации, которая включает в себя Ухань и восемь городов по соседству и является одним из крупнейших городских кластеров в Центральном Китае.
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Военные корабли России прибыли в Азербайджан для участия в Кубке моря - 2019
РФ и Турция обсудят организацию паромного ро-ро-сообщения между двумя странами
Комитет Сената США проголосовал за санкции против Nord Stream 2
Казахстан рассчитывает на экспорт пшеницы в Азербайджан в 2019г до 700 тыс. тонн, в 2020г – до 1 млн тонн - посол
Алиев назначил ректоров в АТУ и Мингечевирский госуниверситет
Почти 20 человек арестованы в итальянской Калабрии за связи с мафией
Турецкие подводники займутся поисками азербайджанского Миг29 на Каспии – Минобороны Турции
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору