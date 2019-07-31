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Дальнее зарубежье 31.07.2019 14:48

В Китае началась постройка междугородной линии метро

В крупном китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, началось строительство междугородней линии метро.

Гэдяньский участок линии номер 11 метрополитена Уханя соединит существующую сеть с железнодорожной станцией в соседнем городе Эчжоу, сообщает агентство "Синьхуа".

Строительство участка протяженностью 3,7 километра будет стоить 1,63 млрд юаней ($237 млн). Как ожидается, оно будет завершено в 2021 году, заявил председатель правления Уханьского метрополитена Чжан Цзюнь.

Мэр Эчжоу Лю Хайцзюнь назвал это примером транспортной интеграции в Уханьской городской агломерации, которая включает в себя Ухань и восемь городов по соседству и является одним из крупнейших городских кластеров в Центральном Китае.

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Тэги: КИТАЙ, МЕТРО, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]