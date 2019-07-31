Власти КНР частично прекратят выдачу разрешений китайцам для поездок на Тайвань

Министерство культуры и туризма КНР частично прекратит выдачу индивидуальных разрешений на посещение Тайваня для жителей ряда городов материковой части Китая, передают в среду западные СМИ.

Ожидается, что ограничения начнут действовать с 1 августа, они коснутся жителей 47 городов Китая.

Согласно китайской конституции, остров Тайвань и прилегающие острова являются неотъемлемой частью КНР.