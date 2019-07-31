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Дальнее зарубежье 31.07.2019 15:23

Власти КНР частично прекратят выдачу разрешений китайцам для поездок на Тайвань

Министерство культуры и туризма КНР частично прекратит выдачу индивидуальных разрешений на посещение Тайваня для жителей ряда городов материковой части Китая, передают в среду западные СМИ.

Ожидается, что ограничения начнут действовать с 1 августа, они коснутся жителей 47 городов Китая.

Согласно китайской конституции, остров Тайвань и прилегающие острова являются неотъемлемой частью КНР.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ТУРИЗМ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]