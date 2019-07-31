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Дальнее зарубежье 31.07.2019 15:40

США попытаются убедить лидеров арабских стран приехать на саммит в Кэмп-Дэвид

Власти США, в рамках продвижения мирного плана для Ближнего Востока, намерены организовать саммит с участием лидеров арабских государств, сообщает в среду израильская газета "Йедиот ахронот" со ссылкой на неназванный источник в Вашингтоне.

В четверг на Ближний Восток отправится советник президента США Джаред Кушнер: по данным газеты, он должен будет убедить арабских лидеров присутствовать на планируемом саммите. Кушнер посетит Египет, Иордан, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

При этом, уточняет источник, на саммите не будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы упростить для Кушнера задачу убедить арабских лидеров прибыть на саммит. В то же время Нетаньяху и посол Израиля в США Рон Дермер участвовали в разработке мирного плана по Ближнему Востоку.

Ожидается, что саммит должен пройти в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции президента США Дональда Трампа, перед досрочными парламентскими выборами в Израиле 17 сентября.

На саммите Трамп, как ожидается, должен будет представить лидерам арабских государств мирный план, однако не вдаваясь в детали или условия его реализации.

"Едиот ахронот" заключает, что возможная мирная конференция по Ближнему Востоку окажет положительное влияние на избирательные кампании и Нетаньяху, и Трампа.

Кушнер 25 июня представил на форуме в столице Бахрейна первый, экономический раздел плана ближневосточного урегулирования, уже названного "сделкой века". Экономическая часть плана предусматривает привлечение $50 млрд инвестиций в развитие палестинских территорий и соседних арабских стран.

Но американская "сделка века" была встречена в штыки палестинской администрацией, которая расценила ее как "оскорбительную попытку взятки" и бойкотировала встречу в Бахрейне.

Кушнер назвал это решение палестинских властей ошибочным и подчеркнул, что "окно переговоров для Палестинской автономии всегда открыто".

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, САММИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]