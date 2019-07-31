США попытаются убедить лидеров арабских стран приехать на саммит в Кэмп-Дэвид

Власти США, в рамках продвижения мирного плана для Ближнего Востока, намерены организовать саммит с участием лидеров арабских государств, сообщает в среду израильская газета "Йедиот ахронот" со ссылкой на неназванный источник в Вашингтоне.
В четверг на Ближний Восток отправится советник президента США Джаред Кушнер: по данным газеты, он должен будет убедить арабских лидеров присутствовать на планируемом саммите. Кушнер посетит Египет, Иордан, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
При этом, уточняет источник, на саммите не будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы упростить для Кушнера задачу убедить арабских лидеров прибыть на саммит. В то же время Нетаньяху и посол Израиля в США Рон Дермер участвовали в разработке мирного плана по Ближнему Востоку.
Ожидается, что саммит должен пройти в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции президента США Дональда Трампа, перед досрочными парламентскими выборами в Израиле 17 сентября.
На саммите Трамп, как ожидается, должен будет представить лидерам арабских государств мирный план, однако не вдаваясь в детали или условия его реализации.
"Едиот ахронот" заключает, что возможная мирная конференция по Ближнему Востоку окажет положительное влияние на избирательные кампании и Нетаньяху, и Трампа.
Кушнер 25 июня представил на форуме в столице Бахрейна первый, экономический раздел плана ближневосточного урегулирования, уже названного "сделкой века". Экономическая часть плана предусматривает привлечение $50 млрд инвестиций в развитие палестинских территорий и соседних арабских стран.
Но американская "сделка века" была встречена в штыки палестинской администрацией, которая расценила ее как "оскорбительную попытку взятки" и бойкотировала встречу в Бахрейне.
Кушнер назвал это решение палестинских властей ошибочным и подчеркнул, что "окно переговоров для Палестинской автономии всегда открыто".
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