Азербайджан рассчитывает привлечь минимум 1 млн манатов инвестиций в предприятие по разведению рыбы

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) объявил инвестиционный конкурс по продаже 100% акций ОАО «Габалинский завод по разведению лососевых им Д.Юсифова», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.
В конкурсе по продаже 1 млн 504 тыс. акций ОАО могут принять участие, как местные, так и иностранные инвесторы.
Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурсами, должна быть направлена на восстановление и расширение деятельности предприятия.
Инвестпрограмма должна включать предложения по: восстановлению существующих и строительству новых строений; применению новых технологий по разведению рыбы; увеличение ассортимента выпускаемой продукции; улучшению инфраструктуры; открытию как минимум до 30 новых рабочих мест.
В целом, инвестпрограмма должна быть на сумму не менее 1 млн манатов ($588,23 тыс. по текущему курсу -ИФ).
Победитель конкурса должен перечислить за акции предприятия в госбюджет не менее 1,2 млн манатов.
Договор о купле-продаже акций с победителем конкурса должен быть подписан не позднее 30 дней с момента утверждения результатов конкурса. После подписания договора победитель конкурса должен в течение 60 дней перечислить на счет ОАО 5% от заявленного объема инвестиций и перечислить в госбюджет средства за акции, предусмотренные в конкурсном предложении.
Прием предложений по конкурсу будет проводиться до 3 сентября 2019 года. Оценка предложений состоится 5 сентября.
Габалинский завод по разведению лососевых им Д.Юсифова расположен в Габалинском районе, в селе Чухур Габала. Предприятие введено в эксплуатацию в 1956 году. В настоящее время на заводе работают 25 человек.
Уставной капитал предприятия по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 1,504 млн манатов, он разделен на 752 тыс. акций номиналом в 2 манат за ценную бумагу.
По состоянию на 1июля 2019 года обязательства предприятия равны 15,285 тыс. манатов, в том числе долги по заработной плате сотрудникам – 12,36 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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