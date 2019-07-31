Российские эксперты считают, что Москва и Вашингтон могут договориться о продлении ДСНВ

Россия и США могут договориться о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считают опрошенные "Интерфаксом" ведущие российские военные эксперты.
При этом они полагают, что Москва и Вашингтон в перспективе могут выработать новое соглашение в сфере СНВ, однако участие в нем Пекина маловероятно.
Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Россией о контроле над вооружениями, об этом он заявил в интервью телеканалу C-SPAN. По словам президента США, сейчас производится много вооружений, в которых нет необходимости. Трамп сказал, что Китай пытается догнать США и Россию, но при этом "сильно отстает".
Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.
"Думаю, что США пойдут на продление СНВ-3. За время, пока это продление будет действовать, можно договориться о новом договоре", - сказал "Интерфаксу" в среду генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, в прошлом - начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ (занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и войск Воздушно-космической обороны).
"Новый договор, вероятно, пока будет двусторонним. Трамп уже убедился, что Китай не пойдет ни на какие переговоры", - сказал Дворкин.
Бывший начальник главного штаба РВСН России генерал-полковник в отставке Виктор Есин сказал "Интерфаксу" в среду, что вероятность продления СНВ-3 есть.
"Пока нет ясности, что будет с СНВ-3. Вероятность продления договора сохраняется. Я бы оценил её 50 на 50", - сказал Есин.
"Полагаю, что американцы хотят обсуждать новое соглашение. Они хотят, чтобы был контроль над вооружениями, которые сейчас не охватываются никакими договорами, и хотят привлечь Китай. Но я считаю, что новый договор - это отдаленная перспектива. Тем более, Китай напрочь отвергает возможность участия в каких-либо договоренностях об ограничении и сокращении вооружений", - сообщил бывший начальник главного штаба РВСН.
США, видимо не будут продлевать ДСНВ, хотя окончательное решение не принято, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.
5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.
В июле в российском Генштабе заявили, что у США больше носителей ядерного оружия, чем предусмотрено ДСНВ.
"Фактически Соединенные Штаты обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем предписано соглашением. Превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции", - сказал начальник управления Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-майор Андрей Стерлин.
По его словам, ДСНВ предполагал сокращение к 5 февраля 2018 года Россией и США суммарного количества имеющихся стратегических наступательных вооружений до установленных уровней.
"Россия свои обязательства выполнила полностью. Со стороны США задекларировано переоборудование части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет, что не было подтверждено российскими инспекторами", - сказал Стерлин.
"Минобороны России предлагало различные варианты решения проблемы переоборудованных носителей. Однако США российские предложения не принимают, не предлагая каких-либо альтернатив. Используется принцип, отработанный на договоре о ракетах средней и меньшей дальности: мы не нарушаем, а вы должны нам верить", - отметил представитель Генштаба.
6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность.
"Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент.
"Сейчас у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Мы сделали значительный шаг вперед, надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия", - заявил Путин.
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