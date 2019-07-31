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Финансы 31.07.2019 12:22

SOCAR в I полугодии увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 2,7%

Налоговые выплаты SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составили 741,326 млн манатов, сообщил агентству Интерфакс-Азербайджан источник на нефтегазовом рынке.

«В январе-июне 2019 года SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 741,326 млн манатов, что на 2,7% или на 19,705 млн манатов больше показателя аналогичного периода 2018 года», - отметил источник.

«Доходы SOCAR и отчисления в госбюджет увеличиваются благодаря проведенной компанией за последние 10 лет существенной диверсификации бизнес портфеля, вложению инвестиций в новые бизнес сферы и новые страны. В результате доходы компании от зарубежной деятельности в 2018 году составили 94% общих доходов SOCAR против аналогичного показателя за 2009 год на уровне 34%», - сообщил источник.

На 2019 год прогноз для SOCAR по налоговым выплатам в госбюджет Азербайджана был определен на уровне 1 млрд 450 млн манатов.

В 2018 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 604,514 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, НАЛОГИ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]