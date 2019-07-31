SOCAR в I полугодии увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 2,7%

Налоговые выплаты SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составили 741,326 млн манатов, сообщил агентству Интерфакс-Азербайджан источник на нефтегазовом рынке.

«В январе-июне 2019 года SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 741,326 млн манатов, что на 2,7% или на 19,705 млн манатов больше показателя аналогичного периода 2018 года», - отметил источник.

«Доходы SOCAR и отчисления в госбюджет увеличиваются благодаря проведенной компанией за последние 10 лет существенной диверсификации бизнес портфеля, вложению инвестиций в новые бизнес сферы и новые страны. В результате доходы компании от зарубежной деятельности в 2018 году составили 94% общих доходов SOCAR против аналогичного показателя за 2009 год на уровне 34%», - сообщил источник.

На 2019 год прогноз для SOCAR по налоговым выплатам в госбюджет Азербайджана был определен на уровне 1 млрд 450 млн манатов.

В 2018 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 604,514 млн манатов.

Н.Аббасова