Иран продолжит сокращение обязательств по ядерной сделке - МИД Ирана

Иран продолжит сокращать выполнение обязательств по международной ядерной сделке (СВПД) до тех пор, пока европейские партнеры не предпримут действия по защите страны от санкций США, сообщило в среду иранское национальное телевидение со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

"При нынешних обстоятельствах и отсутствии действий (со стороны европейских партнеров - ИФ), мы предпримем следующий шаг (в сокращении обязательств - ИФ)", - заявил Зариф журналистам.

Он добавил, что Европа должна гарантировать Ирану возможность экспорта нефти и получения прибыли.

Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках СВПД, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.