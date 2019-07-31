Иран продолжит сокращение обязательств по ядерной сделке - МИД Ирана

Иран продолжит сокращать выполнение обязательств по международной ядерной сделке (СВПД) до тех пор, пока европейские партнеры не предпримут действия по защите страны от санкций США, сообщило в среду иранское национальное телевидение со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
"При нынешних обстоятельствах и отсутствии действий (со стороны европейских партнеров - ИФ), мы предпримем следующий шаг (в сокращении обязательств - ИФ)", - заявил Зариф журналистам.
Он добавил, что Европа должна гарантировать Ирану возможность экспорта нефти и получения прибыли.
Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках СВПД, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
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