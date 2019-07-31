Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Регион 31.07.2019 16:31

Иран продолжит сокращение обязательств по ядерной сделке - МИД Ирана

Иран продолжит сокращать выполнение обязательств по международной ядерной сделке (СВПД) до тех пор, пока европейские партнеры не предпримут действия по защите страны от санкций США, сообщило в среду иранское национальное телевидение со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

"При нынешних обстоятельствах и отсутствии действий (со стороны европейских партнеров - ИФ), мы предпримем следующий шаг (в сокращении обязательств - ИФ)", - заявил Зариф журналистам.

Он добавил, что Европа должна гарантировать Ирану возможность экспорта нефти и получения прибыли.

Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках СВПД, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Похожие новости


Рухани в разговоре с Макроном призвал активизировать европейские усилия по сохранению СВПД Замглавы МИД Ирана заявил, что сбитый американцами беспилотник мог принадлежать США Зариф назвал американские санкции "экономическим терроризмом" Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков В МИД Ирана не видят причин для дальнейшего соблюдения обязательств Тегерана в рамках СВПД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]