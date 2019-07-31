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Бизнес и законодательство 31.07.2019 12:37

Посредством SIF в Азербайджане профинансированы проекты на 5,2 млрд манатов –замминистра

Бизнес-структуры в Азербайджане с 1992 года получили льготных кредитов на общую сумму 2,3 млрд манатов, сообщил замминистра экономики Сахиб Мамедов.

«Фонд помощи предпринимательству (SIF) за весь период деятельности выдал льготных кредитов на сумму 2,3 млрд манатов. Общая стоимость профинансированных проектов оценивается в 5,2 млрд манатов», - сказал Мамедов в среду в Баку на конференции «Льготная финансовая поддержка государства в развитии инновативного предпринимательства ».

По его словам, из указанных средств 1 млрд манатов выдан за счет бюджетных средств, 1,3 млрд манатов кредитов - за счет возвратных средств.

Мамедов также отметил, что за счет кредитов была создана возможность для открытия 166 тыс. новых рабочих мест. Из общей суммы кредитования 74% были выданы в регионах, 26% в Баку.

Замминистра также подчеркнул, что около 68% кредитов были направлены в аграрный сектор, 32% - в различные сферы промышленности.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства, действовавший с 1992 года. Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SIF, ЛЬГОТЫ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]