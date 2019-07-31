ВВП Грузии в I полугодии вырос на 4,9%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-июне 2019 года увеличился на 4,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики со ссылкой на предварительные данные.

В июне экономика выросла на 5% по сравнению с июнем 2018 года, что было обусловлено в основном ростом в промышленности, операциях с недвижимостью и других сферах предоставления услуг потребителям, а также в строительстве, торговле, транспорте, гостиниц и ресторанов.

Снижение зафиксировано в финансовой деятельности.

По информации статслужбы, во втором квартале текущего года рост ВВП, как и за первое полугодие, в среднем равнялся 4,9%, в том числе в апреле был зафиксирован подъем на 5,1%, в мае - на 4,7%.

Правительство Грузии прогнозирует увеличение ВВП страны в 2019 году на 4,5%. Такой же рост прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития. Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают роста экономики страны в этом году на 4,6%, Азиатский банк развития - на 5%.

ВВП Грузии в 2018 году вырос на 4,7% после роста на 4,8% годом ранее.